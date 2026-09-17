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Бизнес журнал. Урал

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Модернизируют пассажирский терминал аэропорта в Югре

Модернизируют пассажирский терминал аэропорта в Югре

В аэропорту Югры терминал расширят в 2,5 раза, число стоек регистрации увеличат с 7 до 16, появится 4 телетрапа вместо 2 текущих.

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