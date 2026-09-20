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Татар-информ

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Баширов: легитимность выборов подтверждают процедуры и работа наблюдателей

Баширов: легитимность выборов подтверждают процедуры и работа наблюдателей

Легитимность выборов в России должна подтверждаться соблюдением процедур и работой международных наблюдателей, сказал политтехнолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов на пресс-конференции в Едином информационном центре в Казани.

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