Грушко: Россия может обсудить невооруженных наблюдателей для Украины

До завершения конфликта обсуждать отправку миротворцев на Украину преждевременно. Однако когда это случится, Россия готова рассмотреть присутствие невооруженных посланников, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Известиям».
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