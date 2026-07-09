Виктория Шелягова, Алексей Жидковский и Ирина Горбачёва отправились на свадьбу Иды Галич

Ида Галич и Олег Ледвич вместе со своими звёздными гостями на самолёте отправились во Владикавказ, где состоится их свадьба, которую ранее пытались сорвать.
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