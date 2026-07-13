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Джолион Палмер о Ферстаппене как возможном напарнике Антонелли: «Похоже на рецепт катастрофы»

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает Макса Ферстаппена неподходящим напарником для Андреа Кими Антонелли в « Мерседесе ».

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