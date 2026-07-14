Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

В мире больших денег и громких брендов нет места эмоциям. Есть только стратегия. И вот вам железобетонное доказательство: Louis Vuitton — икона итальянского люкса (да, я знаю, что он французский, но в народе его часто путают, и это не меняет сути) — официально зарегистрировал товарный знак в Роспатенте.