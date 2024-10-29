Бензема поддержал Винисиуса после объявления результатов «Золотого мяча»

Бывший офрвард «Реала» Карим Бензема поддержал нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора.Бывший офрвард «Реала» Карим Бензема поддержал нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора.
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