Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Bogdan Stupin
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Милый Казахстан

Милый Казахстан

13 мая посольство Казахстана в Киеве отрапортовало о проведении в Киеве концерта "Ми разом", посвященного дружбе казахского и украинского народа.

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