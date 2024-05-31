Милый Казахстан

13 мая посольство Казахстана в Киеве отрапортовало о проведении в Киеве концерта "Ми разом", посвященного дружбе казахского и украинского народа.
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