Байден покусал детей на Хэллоуин

Фото: dailymail.co.uk Новости дня за сегодня сообщают, что президент США Джо Байден привлек внимание общественности в ходе празднования Хэллоуина в Белом доме, когда в шутливой манере «покусал» троих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии