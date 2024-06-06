В Госдуме рассказали, будет ли в России налог на домашних животных

Депутат сравнил питомцев с членами семьи Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, рассказал о том, что некоторые люди считают: если в России регистрируют домашних животных, то в будущем на них введут налоги.