В Госдуме рассказали, будет ли в России налог на домашних животных

Депутат сравнил питомцев с членами семьи Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, рассказал о том, что некоторые люди считают: если в России регистрируют домашних животных, то в будущем на них введут налоги.
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