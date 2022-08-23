"Поливает мощно": сильный ливень прямо сейчас вернулся в Приморье - видео

Жители Приморья рассказали о сильном ливне, который прямо сейчас вернулся в край. Как заметили очевидцы, стихия в эти минуты обрушилась на Красноармейский район.
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