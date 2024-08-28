Одиночный пикет в поддержку Павла Дурова провёл музыкант из Новосибирска

В соцсетях также запустили флешмоб в поддержку арестованного во Франции основателя VK и Telegram.В Новосибирске музыкант Юрий Турцев, он же MYAKESH, после задержания Павла Дурова в Париже организовал одиночный пикет в поддержку основателя Telegram.
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