Одиночный пикет в поддержку Павла Дурова провёл музыкант из Новосибирска

В соцсетях также запустили флешмоб в поддержку арестованного во Франции основателя VK и Telegram.В Новосибирске музыкант Юрий Турцев, он же MYAKESH, после задержания Павла Дурова в Париже организовал одиночный пикет в поддержку основателя Telegram.