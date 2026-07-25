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Царьград

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ApexBrasil: Русский рынок увеличил спрос на качественный кофе

ApexBrasil: Русский рынок увеличил спрос на качественный кофе

Бразильское агентство ApexBrasil отмечает рост интереса русских к высококачественному кофе. Глава московского офиса Алмир Рибейру Америку подчеркивает значимость российского рынка благодаря его стабильности и развивающимся изысканным вкусам покупателей.

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