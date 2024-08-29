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За Севастополь ответят: путинский удар по Британии предотвратить невозможно

За Севастополь ответят: путинский удар по Британии предотвратить невозможно

"Зарубите себе на носу: Путин намерен с нами поквитаться. Мы должны быть готовы к неизбежному" — так заканчивается статья бывшего министра обороны Великобритании и несостоявшегося генсека НАТО Бена Уоллеса.

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Комментарии
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игорь petroff
базар фильтруй, это ты болтаешь чумаход!
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16 час.
Boris Max
А не помешало бы бритов опустить!
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15 час.
Михаил Гринжук
Лондон должен быть не просто разрушен. А стерт с лица земли как Карфаген.Если понадобится утопись всех бритов вместе с островком. На морское дно.
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13 час.

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