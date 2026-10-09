Некрасов признал, что Кахигао и Мовсесьян не сразу наладили сотрудничество в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал, как удалось наладить взаимодействие Франсиса Кахигао и Андрея Мовсесьяна в руководстве московского клуба.
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