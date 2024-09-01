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21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак

Большинство из нас в качестве завтрака в лучшем случае предпочитает чашечку кофе и бутерброд с сыром или колбасой, за исключением тех, кто более тщательно следит за чистотой своего питания и на первый приём пищи употребляет кашу.

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