Собянин рассказал, как пациентам помогает проект «Умная госпитализация»

Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой о проекте «Умная госпитализация» и развитии цифровых сервисов в городских стационарах.
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