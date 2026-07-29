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Аргументы и Факты

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Собянин рассказал, как пациентам помогает проект «Умная госпитализация»

Собянин рассказал, как пациентам помогает проект «Умная госпитализация»

Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой о проекте «Умная госпитализация» и развитии цифровых сервисов в городских стационарах.

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