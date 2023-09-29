«Не скажу, что мне хватает ясности в вопросе о сущности мобилизации научного потенциала. Само слово «мобилизация» воспринимается обществом весьма нервно и его использование применительно к научному потенциалу не прибавляет спокойствия.
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