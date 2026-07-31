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ВЕСТИ КРЫМ

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ФСБ задержала жителей Крыма за незаконную продажу топлива

ФСБ задержала жителей Крыма за незаконную продажу топлива

Ваш браузер не поддерживает видео. В рамках плановых проверок в Керчи и Ленинском районе республики проверили 106 граждан и досмотрели 381 транспортное средство, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

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