ФСБ задержала жителей Крыма за незаконную продажу топлива

Ваш браузер не поддерживает видео. В рамках плановых проверок в Керчи и Ленинском районе республики проверили 106 граждан и досмотрели 381 транспортное средство, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
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