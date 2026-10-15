Воспитывать детей — тяжелая работа, поэтому к ней нужно подходить творчески. Родители в интернете делятся очень нестандартными, но гениальными приемами по уходу за детьми, которые вам наверняка захочется повторить.
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