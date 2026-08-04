Нефть уходит в прошлое. Лидерство в мире теперь определяет новый ресурс

Сегодня место нефти на мировой арене постепенно занимает СПГ, сообщает Al Arabiya. Он становится серьезным инструментом геополитического влияния и приводит к масштабным конфронтациям между великими державами, такими как США и Россия.
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