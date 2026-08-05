Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские военные смогли атаковать минувшей ночью важные объекты в украинской столице и области из-за промедления с поставками вооружений со стороны Запада.
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