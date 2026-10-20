Создание производства кремния для силовой электроники в России откладывается до 2028 года Минпромторг расторг контракт стоимостью 400 млн рублей с Научно-исследовательским институтом приборов (НИИП), входящим в «Росатом», на разработку технологии производства нейтронно-трансмутационно легированного кремния диаметром 150 мм.
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