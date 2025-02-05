Глава МИД Чехии Липавский выступил против проведения переговоров Киева и Москвы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не поддерживает проведение переговоров Украины и России.В статье главы чешского МИД, опубликованной «Европейской правдой» говорится, что переговоры об урегулировании противостояния между Москвой и Киевом не должны привести к «плохому миру», который не закончит военный конфликт, а только отсрочит следующий.