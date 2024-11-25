🚨 В Симферопольском районе машина слетела в кювет: один человек пострадал По информации ГУ МЧС России по Крыму, ДТП произошло в селе Перевальное.
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🚨 В Симферопольском районе машина слетела в кювет: один человек пострадал По информации ГУ МЧС России по Крыму, ДТП произошло в селе Перевальное.