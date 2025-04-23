«Назад в ледниковый век?»: геолог предсказывает смену климатического курса и возвращение суровых зим Ирина ВальковаВ то время как международное сообщество всерьёз обеспокоено последствиями глобального потепления и выбрасывает миллиарды долларов на борьбу с углеродными выбросами, один из российских учёных предлагает радикально иную точку зрения.