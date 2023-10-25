Мантуров: на роботизацию российских производств потратят 300 млрд рублей

На внедрение робототехники в производство выделили 300 миллиардов рублей. Об этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал на встрече с лидером страны Владимиром Путиным, сообщили на сайте Кремля.
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