Fix Price закроет реестр для получения дивидендов - основные события 26 января

В пятницу, 26 января, Fix Price закроет реестр для получения дивидендов. Ранее совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР/акцию.