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Мы соседи по планете

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    Нажмите "ссылку на первоисточник", все котики там.20 нереально милы...

Загорать нужно с умом, и вот 22 доказательства

Загорать нужно с умом, и вот 22 доказательства

Казалось бы, о каких правилах может идти речь, когда человек просто собрался пойти на пляж позагорать? Однако даже такое простое на первый взгляд занятие требует серьезного подхода! Конечно же, если вы не хотите обгореть или попасть в нашу следующую подборку неудачных загаров.

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