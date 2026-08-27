Липчанка может сесть на три года за работу дроппером

Жительница Липецкой области согласилась на предложение через мессенджер и провела свыше 20 операций по незаконному обороту платёжных средств, среди которых перевод денег, похищенных у жительницы Оренбурга.
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