Формы заявлений на выдачу ГПЗУ обновлены на портале mos.ru

С 30 января на Официальном портале мэра и Правительства Москвы (mos.ru) доступны обновленные формы заявлений на получение онлайн-услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в городских округах Троицк и Щербинка.
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