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Ямальцы выберут лучшего участкового

Ямальцы выберут лучшего участкового

На Ямале стартует второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2026». Голосование продлится с 7 по 16 сентября, сообщили УМВД по ЯНАО.

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