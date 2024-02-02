Кладовые природы: зачем России нужно вторичное обводнение ранее осушенных торфяников?

Ежегодно 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий – международный праздник, который призван обратить внимание общества на выдающуюся роль водно-болотных угодий в природе и жизни человечества, их уязвимость и важность их разумного использования.
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