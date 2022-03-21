В Башкирии врачи спасли годовалого ребенка от отравления крысиным ядом

Годовалый ребенок в Кумертау оказался на волоске от гибели из-за собственной непоседливости. Малыш попробовал на вкус крысиный яд, но к счастью с отравлением был оперативно доставлен в медучреждение, где врачи спасли его, остановив действие отравы.