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Москвич лишился конечностей после взрыва автомобиля «Toyota Land Cruiser»

Москвич лишился конечностей после взрыва автомобиля «Toyota Land Cruiser»

Машина взорвалась на Синявинской улице.В Северном административном округе Москвы взорвался автомобиль «Toyota Land Cruiser».

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