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Царьград

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Назван план Уиткоффа и Кушнера. Пять пунктов

Назван план Уиткоффа и Кушнера. Пять пунктов

Назван реальный план Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. И в нём, как следует из слов Юрия Баранчика, пять пунктов: "Ослабить, измотать, переключиться, вернуться и добить".

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Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Недоумок в очередной раз "открыл Америку"? Когда это пиндосы действовали по-другому? У них с самого начала всё строится на праве сильного грабить всех остальных.