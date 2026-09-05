Назван реальный план Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. И в нём, как следует из слов Юрия Баранчика, пять пунктов: "Ослабить, измотать, переключиться, вернуться и добить".
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Недоумок в очередной раз "открыл Америку"? Когда это пиндосы действовали по-другому? У них с самого начала всё строится на праве сильного грабить всех остальных.
Большой и толстый им , желательно, с левой резьбой.