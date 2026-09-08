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ИА Регнум

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Возгорание произошло на предприятии в Новороссийске из-за падения обломков БПЛА

Возгорание произошло на предприятии в Новороссийске из-за падения обломков БПЛА

В Новороссийске продолжается отражение атак вражеских беспилотников. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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