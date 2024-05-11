Председатель СК России поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, спасавших людей при падении автобуса в воду в Санкт-Петербурге

После падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая в Санкт-Петербурге находившиеся поблизости граждане самоотверженно и без раздумий бросились спасать людей, заблокированных внутри транспортного средства.
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