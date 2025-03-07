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Союз православных женщин предложил заменить 8 марта на День жен-мироносиц

Союз православных женщин предложил заменить 8 марта на День жен-мироносиц

Международный женский день 8 Марта в России следует заменить на День жен-мироносиц. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты России Наталья Дмитриевская.

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Ирина Белова
Отстаньте вы от 8 марта! Задрали уже!
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