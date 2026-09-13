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Царьград

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Юра, мы всё потеряли? Билеты за 100 тысяч на спектакль, которого нет. Борисов готовится к премьере, но театралы в ужасе

Юра, мы всё потеряли? Билеты за 100 тысяч на спектакль, которого нет. Борисов готовится к премьере, но театралы в ужасе

В ноябре на Новой сцене Большого театра состоится "уникальное сценическое представление" с Юрой Борисовым в главной роли.

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