Медведев заявил, что Украина «сдохнет» без поставок оружия Западом

Г

Галина

Поставки западом оружия украине происходят не без помощи Москвы.Зеленскому следует и Москву благодарить за то,что она позволяет этим поставкам осуществиться.Ведь если бы Путин проявил политическую волю (иногда полезно не только жесты доброй воли делать),и полностью разрушил всю логистику доставки этого оружия от украинской границы,прямо там на территории украины,все мосты,рельсы,пункты "переобувания" колёсных пар,тоннели,ЧОП,если бы это всё было раскатано в пыль в своё время,то ни о каких хаммерсах сегодня и речи не бы не шло.А если бы все взлетно- посадочные полосы были бы уничтожены ,все вышки связи ,то уже и мир бы был.