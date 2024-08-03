Россиянин Селезнев рассказал о задержании его спецслужбами США на Мальдивах

Россиянин Роман Селезнев, один из вернувшихся из США на родину в рамках обмена РФ и стран Запада, рассказал 3 августа в интервью «Известиям», как американские службы задержали его во время отдыха на Мальдивах.
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