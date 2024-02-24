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Нагорный: Российский аналог игры FIFA уже находится в разработке

Нагорный: Российский аналог игры FIFA уже находится в разработке

Разрабатывается российский аналог футбольного симулятора FIFA с поддержкой «Газпрома». Создание игры стало предметом дискуссий в кругах фиджитал-спорта после инициативы главы Всероссийской федерации Никиты Нагорного.

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