Нагорный: Российский аналог игры FIFA уже находится в разработке

Разрабатывается российский аналог футбольного симулятора FIFA с поддержкой «Газпрома». Создание игры стало предметом дискуссий в кругах фиджитал-спорта после инициативы главы Всероссийской федерации Никиты Нагорного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии