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CNN: Байден предупреждал Путина о планах перебросить силы в Европу

CNN: Байден предупреждал Путина о планах перебросить силы в Европу

Переброска дополнительных войск США в Европу не противоречит тому, о чем американский президент Джо Байден предупреждал российского коллегу Владимира Путина, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление самого Байдена.

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