Британские военные поднялись на Эверест за 5 дней: в Непале начали расследование по поводу метода скоростного подъема Ольга БезродняяВ Непале началось официальное следствие в связи с рекордным восхождением группы британских альпинистов на Эверест.
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