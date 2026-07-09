Bloomberg: Запуск производства ракет для Patriot на Украине займёт годы Согласие Дональда Трампа на передачу Украине лицензии на производс.
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Bloomberg: Запуск производства ракет для Patriot на Украине займёт годы Согласие Дональда Трампа на передачу Украине лицензии на производс.
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