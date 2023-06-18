Ученые Бирмингемского университета выявили связь между мыслительной работой и интенсивностью тренировок

На основе исследования, проведенного учеными Школы спорта, физических упражнений и реабилитации Бирмингемского университета, выявлена взаимосвязь между интеллектуальным трудом и интенсивностью тренировок.
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