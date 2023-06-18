Слово и дело

9 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Крюкова
    Согласен на 100%. Долой подхалимов и учителей .. на помойку. Предатели.Режиссер Карен Ша...
  • Владимир Петросов
    У этого учителя только фамилия "Учитель". А на самом деле то что он предложил - самая настоящая ерунда. Шахназаров пр...Режиссер Карен Ша...
  • Валерий Соловьев
    Национализм шел в ее семье от мужа.Борис Галкин объя...

Ученые Бирмингемского университета выявили связь между мыслительной работой и интенсивностью тренировок

Ученые Бирмингемского университета выявили связь между мыслительной работой и интенсивностью тренировок

На основе исследования, проведенного учеными Школы спорта, физических упражнений и реабилитации Бирмингемского университета, выявлена взаимосвязь между интеллектуальным трудом и интенсивностью тренировок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх