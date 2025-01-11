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Беременность и высокое давление: риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование выявило связь между гипертензивными нарушениями беременности и ранними сердечными заболеваниями у женщин Исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology, показало, что женщины с гипертензивными нарушениями беременности (ГНБ) в анамнезе подвержены более высокому риску развития ишемической болезни сердца (ИБС) в раннем возрасте.

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