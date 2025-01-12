Песнь льда и металла: есть ли выгода для США в покупке Гренландии

В последнее время вновь оживились разговоры о переходе Гренландии под контроль США. Если раньше избранный американский президент говорил о покупке острова (отдельный вопрос — у кого именно его будут покупать), то сейчас Дональд Трамп не исключает и силового сценария решения вопроса.
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