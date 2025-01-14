Калинская снялась с Australian Open перед самым началом матча первого круга

Российская теннисистка Анна Калинская решила сняться с Открытого чемпионата Австралии — 2025. О решении стало известно перед началом матча первого круга с австралийкой Кимберли Биррелл, который должен был пройти 14 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии