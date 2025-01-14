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  • Вячеслав Денисов
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Калинская снялась с Australian Open перед самым началом матча первого круга

Калинская снялась с Australian Open перед самым началом матча первого круга

Российская теннисистка Анна Калинская решила сняться с Открытого чемпионата Австралии — 2025. О решении стало известно перед началом матча первого круга с австралийкой Кимберли Биррелл, который должен был пройти 14 января.

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